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سعر Dorado Finance ($DORAB) المباشر لليوم هو USD 0.205227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $DORAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dorado Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K - تغيير سعر Dorado Finance خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dorado Finance ($DORAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ +0.00022146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ -0.0064999700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ +0.1896050591 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ +0.13855373583666498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00022146 +0.11% 30 يوم $ -0.0064999700 -3.16% 60 يوم $ +0.1896050591 +92.39% 90 يوم $ +0.13855373583666498 +207.81%

تحليل سعر Dorado Finance ($DORAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dorado Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.204088$ 0.204088 $ 0.204088 24 ساعة مرتفع $ 0.206449$ 0.206449 $ 0.206449 عالية طوال الوقت $ 0.233442$ 0.233442 $ 0.233442 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -3.66%

معلومات سوق Dorado Finance ($DORAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: