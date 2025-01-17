سعر Dorado Finance ($DORAB)
سعر Dorado Finance ($DORAB) المباشر لليوم هو USD 0.205227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $DORAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dorado Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55K
- تغيير سعر Dorado Finance خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ +0.00022146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ -0.0064999700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ +0.1896050591 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dorado Finance مقابل USD هو $ +0.13855373583666498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022146
|+0.11%
|30 يوم
|$ -0.0064999700
|-3.16%
|60 يوم
|$ +0.1896050591
|+92.39%
|90 يوم
|$ +0.13855373583666498
|+207.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dorado Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+0.11%
-3.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem.
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