سعر DORA AI by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع DORA AI by Virtuals (DORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DORA.

يحتل DORA AI by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,752، مع عرض متداول قدره 854.42M DORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DORA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02329158، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DORA بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-6.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DORA AI by Virtuals (DORA)

القيمة السوقية $ 68.75K$ 68.75K $ 68.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.75K$ 68.75K $ 68.75K إمداد دورة التداول 854.42M 854.42M 854.42M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DORA AI by Virtuals هي $ 68.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DORA يبلغ 854.42M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.75K.