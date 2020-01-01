توكنوميكس Dopex Rebate (RDPX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dopex Rebate (RDPX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dopex Rebate (RDPX) rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. الموقع الرسمي: https://dopex.io اشتر RDPX الآن!

توكنوميكس Dopex Rebate (RDPX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dopex Rebate (RDPX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M إجمالي العرض: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M العرض المتداول: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 السعر الحالي: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 معرفة المزيد عن سعر Dopex Rebate (RDPX)

توكنوميكس Dopex Rebate (RDPX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dopex Rebate (RDPX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RDPX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RDPX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RDPX، استكشف السعر المباشر لتوكن RDPX!

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