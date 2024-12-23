سعر Dopex Rebate (RDPX)
سعر Dopex Rebate (RDPX) المباشر لليوم هو USD 2.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.41M. يتم تحديث سعر RDPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dopex Rebate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.49
- تغيير سعر Dopex Rebate خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.36M
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خلال اليوم، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ -0.035746519542198 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ +2.0189167500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ +1.2152747500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.035746519542198
|-1.40%
|30 يوم
|$ +2.0189167500
|+80.76%
|60 يوم
|$ +1.2152747500
|+48.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dopex Rebate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.40%
-6.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
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|1 RDPX إلى AUD
A$3.975
|1 RDPX إلى GBP
￡1.975
|1 RDPX إلى EUR
€2.375
|1 RDPX إلى USD
$2.5
|1 RDPX إلى MYR
RM11.25
|1 RDPX إلى TRY
₺87.675
|1 RDPX إلى JPY
¥391.1
|1 RDPX إلى RUB
₽256.975
|1 RDPX إلى INR
₹212.35
|1 RDPX إلى IDR
Rp40,322.575
|1 RDPX إلى PHP
₱147.075
|1 RDPX إلى EGP
￡E.127.2
|1 RDPX إلى BRL
R$15.2
|1 RDPX إلى CAD
C$3.575
|1 RDPX إلى BDT
৳297.525
|1 RDPX إلى NGN
₦3,863.975
|1 RDPX إلى UAH
₴104.425
|1 RDPX إلى VES
Bs127.5
|1 RDPX إلى PKR
Rs693.075
|1 RDPX إلى KZT
₸1,307.525
|1 RDPX إلى THB
฿85.5
|1 RDPX إلى TWD
NT$81.575
|1 RDPX إلى CHF
Fr2.225
|1 RDPX إلى HKD
HK$19.425
|1 RDPX إلى MAD
.د.م25.05