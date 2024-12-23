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سعر Dopex Rebate (RDPX) المباشر لليوم هو USD 2.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.41M . يتم تحديث سعر RDPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dopex Rebate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.49 - تغيير سعر Dopex Rebate خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.36M

أداء سعر Dopex Rebate (RDPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ -0.035746519542198 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ +2.0189167500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ +1.2152747500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dopex Rebate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.035746519542198 -1.40% 30 يوم $ +2.0189167500 +80.76% 60 يوم $ +1.2152747500 +48.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dopex Rebate (RDPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dopex Rebate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 24 ساعة مرتفع $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 عالية طوال الوقت $ 315.58$ 315.58 $ 315.58 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -6.95%

معلومات سوق Dopex Rebate (RDPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: