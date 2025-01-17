سعر Dopex (DPX)
سعر Dopex (DPX) المباشر لليوم هو USD 17.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dopex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.45K
- تغيير سعر Dopex خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dopex مقابل USD هو $ -0.00748933745419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dopex مقابل USD هو $ -3.2258476170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dopex مقابل USD هو $ +12.5107277040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dopex مقابل USD هو $ +5.021106295937972 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00748933745419
|-0.04%
|30 يوم
|$ -3.2258476170
|-18.19%
|60 يوم
|$ +12.5107277040
|+70.56%
|90 يوم
|$ +5.021106295937972
|+39.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dopex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.04%
+2.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.
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A$28.5453
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￡14.3613
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€17.1981
|1 DPX إلى USD
$17.73
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RM79.785
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₺629.9469
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¥2,755.242
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₽1,837.1826
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₹1,535.0634
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₱1,039.3326
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￡E.893.592
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R$107.0892
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C$25.5312
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৳2,155.6134
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₦27,573.696
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₴747.8514
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Bs957.42
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Rs4,945.6062
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₸9,405.765
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฿610.6212
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NT$583.4943
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Fr16.1343
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HK$137.9394
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