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سعر Dope World Paper (PAPER) المباشر لليوم هو USD 0.00081292 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 737.91K . يتم تحديث سعر PAPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dope World Paper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dope World Paper خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 907.73M

أداء سعر Dope World Paper (PAPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dope World Paper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dope World Paper مقابل USD هو $ +0.0004181772 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dope World Paper مقابل USD هو $ +0.0004908130 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dope World Paper مقابل USD هو $ +0.0004681941830458905 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0004181772 +51.44% 60 يوم $ +0.0004908130 +60.38% 90 يوم $ +0.0004681941830458905 +135.82%

تحليل سعر Dope World Paper (PAPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dope World Paper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.057268$ 0.057268 $ 0.057268 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +190.81%

معلومات سوق Dope World Paper (PAPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: