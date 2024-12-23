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سعر Dope Wars Paper (PAPER) المباشر لليوم هو USD 0.00124875 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر PAPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dope Wars Paper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48K - تغيير سعر Dope Wars Paper خلال اليوم هو +12.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 907.73M

أداء سعر Dope Wars Paper (PAPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dope Wars Paper مقابل USD هو $ +0.00013819 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dope Wars Paper مقابل USD هو $ -0.0004050551 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dope Wars Paper مقابل USD هو $ -0.0003811523 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dope Wars Paper مقابل USD هو $ -0.001293478053714175 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013819 +12.44% 30 يوم $ -0.0004050551 -32.43% 60 يوم $ -0.0003811523 -30.52% 90 يوم $ -0.001293478053714175 -50.87%

تحليل سعر Dope Wars Paper (PAPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dope Wars Paper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00110691$ 0.00110691 $ 0.00110691 24 ساعة مرتفع $ 0.001281$ 0.001281 $ 0.001281 عالية طوال الوقت $ 0.057268$ 0.057268 $ 0.057268 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) +12.44% تغير السعر (7 أيام) -24.80%

معلومات سوق Dope Wars Paper (PAPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: