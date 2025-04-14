سعر DooggieCoin (DOOG)
سعر DooggieCoin (DOOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.59K. يتم تحديث سعر DOOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DooggieCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DooggieCoin خلال اليوم هو -26.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOOG.
خلال اليوم، كان سعر DooggieCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DooggieCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DooggieCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DooggieCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-26.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DooggieCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-26.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOOG إلى VND
₫--
|1 DOOG إلى AUD
A$--
|1 DOOG إلى GBP
￡--
|1 DOOG إلى EUR
€--
|1 DOOG إلى USD
$--
|1 DOOG إلى MYR
RM--
|1 DOOG إلى TRY
₺--
|1 DOOG إلى JPY
¥--
|1 DOOG إلى RUB
₽--
|1 DOOG إلى INR
₹--
|1 DOOG إلى IDR
Rp--
|1 DOOG إلى KRW
₩--
|1 DOOG إلى PHP
₱--
|1 DOOG إلى EGP
￡E.--
|1 DOOG إلى BRL
R$--
|1 DOOG إلى CAD
C$--
|1 DOOG إلى BDT
৳--
|1 DOOG إلى NGN
₦--
|1 DOOG إلى UAH
₴--
|1 DOOG إلى VES
Bs--
|1 DOOG إلى PKR
Rs--
|1 DOOG إلى KZT
₸--
|1 DOOG إلى THB
฿--
|1 DOOG إلى TWD
NT$--
|1 DOOG إلى AED
د.إ--
|1 DOOG إلى CHF
Fr--
|1 DOOG إلى HKD
HK$--
|1 DOOG إلى MAD
.د.م--
|1 DOOG إلى MXN
$--