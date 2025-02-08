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سعر Dony Montana (DOMO) المباشر لليوم هو USD 0.00002339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.88K . يتم تحديث سعر DOMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dony Montana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K - تغيير سعر Dony Montana خلال اليوم هو -16.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 935.27M

أداء سعر Dony Montana (DOMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ -0.0000077217 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ -0.0000114121 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ -0.00004827338479383344 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.84% 30 يوم $ -0.0000077217 -33.01% 60 يوم $ -0.0000114121 -48.79% 90 يوم $ -0.00004827338479383344 -67.36%

تحليل سعر Dony Montana (DOMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dony Montana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002279$ 0.00002279 $ 0.00002279 24 ساعة مرتفع $ 0.00002813$ 0.00002813 $ 0.00002813 عالية طوال الوقت $ 0.01257691$ 0.01257691 $ 0.01257691 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -16.84% تغير السعر (7 أيام) -42.76%

معلومات سوق Dony Montana (DOMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: