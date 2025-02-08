سعر Dony Montana (DOMO)
سعر Dony Montana (DOMO) المباشر لليوم هو USD 0.00002339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.88K. يتم تحديث سعر DOMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dony Montana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K
- تغيير سعر Dony Montana خلال اليوم هو -16.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 935.27M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOMO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOMO.
خلال اليوم، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ -0.0000077217 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ -0.0000114121 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dony Montana مقابل USD هو $ -0.00004827338479383344 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.84%
|30 يوم
|$ -0.0000077217
|-33.01%
|60 يوم
|$ -0.0000114121
|-48.79%
|90 يوم
|$ -0.00004827338479383344
|-67.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dony Montana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-16.84%
-42.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOMO إلى AUD
A$0.0000371901
|1 DOMO إلى GBP
￡0.000018712
|1 DOMO إلى EUR
€0.0000224544
|1 DOMO إلى USD
$0.00002339
|1 DOMO إلى MYR
RM0.0001038516
|1 DOMO إلى TRY
₺0.0008392332
|1 DOMO إلى JPY
¥0.0035405443
|1 DOMO إلى RUB
₽0.0022667249
|1 DOMO إلى INR
₹0.0020531742
|1 DOMO إلى IDR
Rp0.3834425616
|1 DOMO إلى PHP
₱0.0013570878
|1 DOMO إلى EGP
￡E.0.0011758153
|1 DOMO إلى BRL
R$0.000135662
|1 DOMO إلى CAD
C$0.0000332138
|1 DOMO إلى BDT
৳0.0028540478
|1 DOMO إلى NGN
₦0.0350674575
|1 DOMO إلى UAH
₴0.0009699833
|1 DOMO إلى VES
Bs0.0014034
|1 DOMO إلى PKR
Rs0.0065279151
|1 DOMO إلى KZT
₸0.011933578
|1 DOMO إلى THB
฿0.0007919854
|1 DOMO إلى TWD
NT$0.0007681276
|1 DOMO إلى CHF
Fr0.000021051
|1 DOMO إلى HKD
HK$0.0001822081
|1 DOMO إلى MAD
.د.م0.0002341339