ما هو DONTDIECOIN ( DONTDIE )

DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DONTDIECOIN (DONTDIE) الموقع الرسمي