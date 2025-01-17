سعر DONTDIECOIN (DONTDIE)
سعر DONTDIECOIN (DONTDIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.61K. يتم تحديث سعر DONTDIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DONTDIECOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.04K
- تغيير سعر DONTDIECOIN خلال اليوم هو -27.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر DONTDIECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DONTDIECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DONTDIECOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DONTDIECOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-27.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DONTDIECOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.33%
-27.33%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.
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