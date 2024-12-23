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سعر DONT coin (DONT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.14K . يتم تحديث سعر DONT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DONT coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.07 - تغيير سعر DONT coin خلال اليوم هو +0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر DONT coin (DONT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.66% 30 يوم $ 0 -38.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DONT coin (DONT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DONT coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.32% تغير السعر (1يوم) +0.66% تغير السعر (7 أيام) -16.16%

معلومات سوق DONT coin (DONT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: