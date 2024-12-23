سعر DONT coin (DONT)
سعر DONT coin (DONT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.14K. يتم تحديث سعر DONT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DONT coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.07
- تغيير سعر DONT coin خلال اليوم هو +0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DONT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DONT.
خلال اليوم، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DONT coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-38.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DONT coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.32%
+0.66%
-16.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DONT إلى AUD
A$--
|1 DONT إلى GBP
￡--
|1 DONT إلى EUR
€--
|1 DONT إلى USD
$--
|1 DONT إلى MYR
RM--
|1 DONT إلى TRY
₺--
|1 DONT إلى JPY
¥--
|1 DONT إلى RUB
₽--
|1 DONT إلى INR
₹--
|1 DONT إلى IDR
Rp--
|1 DONT إلى PHP
₱--
|1 DONT إلى EGP
￡E.--
|1 DONT إلى BRL
R$--
|1 DONT إلى CAD
C$--
|1 DONT إلى BDT
৳--
|1 DONT إلى NGN
₦--
|1 DONT إلى UAH
₴--
|1 DONT إلى VES
Bs--
|1 DONT إلى PKR
Rs--
|1 DONT إلى KZT
₸--
|1 DONT إلى THB
฿--
|1 DONT إلى TWD
NT$--
|1 DONT إلى CHF
Fr--
|1 DONT إلى HKD
HK$--
|1 DONT إلى MAD
.د.م--