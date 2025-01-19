سعر Donke (DONKE)
سعر Donke (DONKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DONKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Donke الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 999.34
- تغيير سعر Donke خلال اليوم هو +7.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Donke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Donke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Donke مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Donke مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.68%
|30 يوم
|$ 0
|+41.93%
|60 يوم
|$ 0
|-18.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Donke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.18%
+7.68%
+31.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEET $DONKE DONKE is a wild, meme-loving degen on the Solana network. Grab your golden carrots and join the chaos. It’s all about wild bets, crazy memes, and unpredictable market moves. $DONKE is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish $DONKE as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society.
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