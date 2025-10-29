معلومات سعر donk on bonk (DONK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) -10.63% تغير السعر (7 أيام) -27.34% تغير السعر (7 أيام) -27.34%

سعر donk on bonk (DONK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DONK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDONK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DONK +0.98% على مدار الساعة الماضية، -10.63% على مدار 24 ساعة، و -27.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق donk on bonk (DONK)

القيمة السوقية $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K إمداد دورة التداول 68.97B 68.97B 68.97B إجمالي العرض 68,968,187,982.30605 68,968,187,982.30605 68,968,187,982.30605

القيمة السوقية الحالية لـ donk on bonk هي $ 20.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DONK يبلغ 68.97B، مع إجمالي عرض 68968187982.30605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.91K.