سعر DongCoin (DONG)
سعر DongCoin (DONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DongCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88K
- تغيير سعر DongCoin خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DongCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DongCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DongCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DongCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-54.10%
|60 يوم
|$ 0
|-43.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DongCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.10%
-42.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? DongCoin (똥코인) is Korea’s first s***coin (excluding Luna). Koreans love cryptocurrency, but up until now they have only had a small presence in early, on-chain-only coins (lovingly referred to as s***coins). DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy. What makes your project unique? Korea's first s***coin (excluding Luna) What’s next for your project? No formal roadmap (we do have plans but would rather under-promise and over-deliver) History of your project. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.
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