سعر Donald Toad Coin (DTC)
سعر Donald Toad Coin (DTC) المباشر لليوم هو USD 0.00299032. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.83K. يتم تحديث سعر DTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Donald Toad Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.65K
- تغيير سعر Donald Toad Coin خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00M
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خلال اليوم، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ -0.0008901826 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ -0.0008901826
|-29.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Donald Toad Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.27%
-5.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.
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