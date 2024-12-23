احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DTC.

سعر Donald Toad Coin (DTC) المباشر لليوم هو USD 0.00299032 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.83K . يتم تحديث سعر DTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Donald Toad Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.65K - تغيير سعر Donald Toad Coin خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00M

أداء سعر Donald Toad Coin (DTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ -0.0008901826 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Donald Toad Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.27% 30 يوم $ -0.0008901826 -29.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Donald Toad Coin (DTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Donald Toad Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00296537$ 0.00296537 $ 0.00296537 24 ساعة مرتفع $ 0.00300496$ 0.00300496 $ 0.00300496 عالية طوال الوقت $ 0.00488496$ 0.00488496 $ 0.00488496 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -5.68%

معلومات سوق Donald Toad Coin (DTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: