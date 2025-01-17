احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DONKI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DONKI.

سعر DON DON DONKI (DONKI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DONKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DON DON DONKI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.23 - تغيير سعر DON DON DONKI خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DON DON DONKI (DONKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.40% 30 يوم $ 0 -4.20% 60 يوم $ 0 -12.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DON DON DONKI (DONKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DON DON DONKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00747453$ 0.00747453 $ 0.00747453 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق DON DON DONKI (DONKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: