سعر DON DON DONKI (DONKI)
سعر DON DON DONKI (DONKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DONKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DON DON DONKI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.23
- تغيير سعر DON DON DONKI خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DON DON DONKI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ 0
|-4.20%
|60 يوم
|$ 0
|-12.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DON DON DONKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.40%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Don Don $Donki is a vibrant meme token, paying homage to the iconic brand, now metamorphosed into a digital token residing on the Solana blockchain. Adored by penguins across the globe, it serves as a beacon of fun and camaraderie within the decentralized realm, inviting users to participate in its quirky journey while exploring the vast potential of blockchain technology.
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