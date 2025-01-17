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سعر Domus AI (DOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Domus AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.16K - تغيير سعر Domus AI خلال اليوم هو +19.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Domus AI (DOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Domus AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Domus AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Domus AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Domus AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.66% 30 يوم $ 0 +5.85% 60 يوم $ 0 -5.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Domus AI (DOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Domus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00209045$ 0.00209045 $ 0.00209045 تغير السعر (1 ساعة) +6.88% تغير السعر (1يوم) +19.66% تغير السعر (7 أيام) +44.70%

معلومات سوق Domus AI (DOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: