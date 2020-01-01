توكنوميكس Dominium (DOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dominium (DOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dominium (DOM) "Dominium is the first cryptocurrency backed by real world assets. Commercial units, Airbnbs, gold, miners, companies and more make up the Dominium basket of assets. The last century has shown that while currencies may evolve and change, real ownership is always king. He who owns the land, real estate, and commodities holds the real power. Over the coming decades, Dominium will continue to amass a treasury that not only is resistent to inflation and currency changes, but a treasury which also generates revenue. This revenue will pay out for decades. Over the first 24 months the DOM token will become deflationary, and all of the revenue generated for years to come will be used to buy and burn the DOM token. Citizens who participate in the Dominium staking ""School of Thought"" will have access to the passive income of real assets. Passive income that will provably pay out for decades. The DOM token can be used to purchase Dominium NFTs at a discount. These NFT allow access to Dominium properties and even housing and estate development opportunities. For example, those who hold the Marcus Aurelius NFTs will have penthouse access to our apartment buildings. The DOM token represents absolute ownership and a new wave of off-chain/on-chain integrations for a better IRL world." الموقع الرسمي: https://dominium.finance/ اشتر DOM الآن!

توكنوميكس Dominium (DOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dominium (DOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 246.82K $ 246.82K $ 246.82K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.70K $ 62.70K $ 62.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.08 $ 5.08 $ 5.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.254006 $ 0.254006 $ 0.254006 السعر الحالي: $ 0.254031 $ 0.254031 $ 0.254031 معرفة المزيد عن سعر Dominium (DOM)

توكنوميكس Dominium (DOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dominium (DOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOM، استكشف السعر المباشر لتوكن DOM!

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