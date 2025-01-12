سعر Dominium (DOM)
سعر Dominium (DOM) المباشر لليوم هو USD 0.311683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dominium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 561.03
- تغيير سعر Dominium خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOM.
خلال اليوم، كان سعر Dominium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dominium مقابل USD هو $ -0.0284239935 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dominium مقابل USD هو $ -0.0639892991 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dominium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0284239935
|-9.11%
|60 يوم
|$ -0.0639892991
|-20.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dominium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Dominium is the first cryptocurrency backed by real world assets. Commercial units, Airbnbs, gold, miners, companies and more make up the Dominium basket of assets. The last century has shown that while currencies may evolve and change, real ownership is always king. He who owns the land, real estate, and commodities holds the real power. Over the coming decades, Dominium will continue to amass a treasury that not only is resistent to inflation and currency changes, but a treasury which also generates revenue. This revenue will pay out for decades. Over the first 24 months the DOM token will become deflationary, and all of the revenue generated for years to come will be used to buy and burn the DOM token. Citizens who participate in the Dominium staking ""School of Thought"" will have access to the passive income of real assets. Passive income that will provably pay out for decades. The DOM token can be used to purchase Dominium NFTs at a discount. These NFT allow access to Dominium properties and even housing and estate development opportunities. For example, those who hold the Marcus Aurelius NFTs will have penthouse access to our apartment buildings. The DOM token represents absolute ownership and a new wave of off-chain/on-chain integrations for a better IRL world."
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOM إلى AUD
A$0.50492646
|1 DOM إلى GBP
￡0.25246323
|1 DOM إلى EUR
€0.30233251
|1 DOM إلى USD
$0.311683
|1 DOM إلى MYR
RM1.39945667
|1 DOM إلى TRY
₺11.0335782
|1 DOM إلى JPY
¥49.14305861
|1 DOM إلى RUB
₽31.67634329
|1 DOM إلى INR
₹26.85772411
|1 DOM إلى IDR
Rp5,109.55655952
|1 DOM إلى PHP
₱18.389297
|1 DOM إلى EGP
￡E.15.7399915
|1 DOM إلى BRL
R$1.90749996
|1 DOM إلى CAD
C$0.44882352
|1 DOM إلى BDT
৳38.19051799
|1 DOM إلى NGN
₦485.48679129
|1 DOM إلى UAH
₴13.23717701
|1 DOM إلى VES
Bs16.519199
|1 DOM إلى PKR
Rs87.18396876
|1 DOM إلى KZT
₸165.26056026
|1 DOM إلى THB
฿10.80916644
|1 DOM إلى TWD
NT$10.31982413
|1 DOM إلى CHF
Fr0.28363153
|1 DOM إلى HKD
HK$2.42489374
|1 DOM إلى MAD
.د.م3.14488147