سعر DOMES (DOMES)
سعر DOMES (DOMES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 394.71K. يتم تحديث سعر DOMES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOMES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.51
- تغيير سعر DOMES خلال اليوم هو -3.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 550.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOMES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOMES.
خلال اليوم، كان سعر DOMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOMES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOMES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-3.63%
-20.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DOMES is more than just a token—it’s a movement. Built on the TON blockchain, $DOMES is dedicated to protecting privacy and empowering the community. With a vision rooted in freedom, security, and the power of meme culture, $DOMES combines the fun of meme tokens with a serious commitment to digital rights. By holding $DOMES, you’re not only part of an innovative ecosystem but also supporting the right to privacy in a rapidly evolving digital world. 🌐🔒
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOMES إلى AUD
A$--
|1 DOMES إلى GBP
￡--
|1 DOMES إلى EUR
€--
|1 DOMES إلى USD
$--
|1 DOMES إلى MYR
RM--
|1 DOMES إلى TRY
₺--
|1 DOMES إلى JPY
¥--
|1 DOMES إلى RUB
₽--
|1 DOMES إلى INR
₹--
|1 DOMES إلى IDR
Rp--
|1 DOMES إلى PHP
₱--
|1 DOMES إلى EGP
￡E.--
|1 DOMES إلى BRL
R$--
|1 DOMES إلى CAD
C$--
|1 DOMES إلى BDT
৳--
|1 DOMES إلى NGN
₦--
|1 DOMES إلى UAH
₴--
|1 DOMES إلى VES
Bs--
|1 DOMES إلى PKR
Rs--
|1 DOMES إلى KZT
₸--
|1 DOMES إلى THB
฿--
|1 DOMES إلى TWD
NT$--
|1 DOMES إلى CHF
Fr--
|1 DOMES إلى HKD
HK$--
|1 DOMES إلى MAD
.د.م--