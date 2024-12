ما هو DOMES ( DOMES )

$DOMES is more than just a token—it’s a movement. Built on the TON blockchain, $DOMES is dedicated to protecting privacy and empowering the community. With a vision rooted in freedom, security, and the power of meme culture, $DOMES combines the fun of meme tokens with a serious commitment to digital rights. By holding $DOMES, you’re not only part of an innovative ecosystem but also supporting the right to privacy in a rapidly evolving digital world. 🌐🔒

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DOMES (DOMES) الموقع الرسمي