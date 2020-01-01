توكنوميكس DOLR AI (DOLR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOLR AI (DOLR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOLR AI (DOLR) Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. الموقع الرسمي: https://dolr.ai اشتر DOLR الآن!

توكنوميكس DOLR AI (DOLR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOLR AI (DOLR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M إجمالي العرض: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B العرض المتداول: $ 648.13M $ 648.13M $ 648.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00443265 $ 0.00443265 $ 0.00443265 السعر الحالي: $ 0.00462707 $ 0.00462707 $ 0.00462707 معرفة المزيد عن سعر DOLR AI (DOLR)

توكنوميكس DOLR AI (DOLR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOLR AI (DOLR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOLR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOLR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOLR، استكشف السعر المباشر لتوكن DOLR!

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