سعر DOLR AI (DOLR)
سعر DOLR AI (DOLR) المباشر لليوم هو USD 0.01001541. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.47M. يتم تحديث سعر DOLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOLR AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DOLR AI خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 647.47M
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خلال اليوم، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOLR AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.79%
-4.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
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