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سعر DOLR AI (DOLR) المباشر لليوم هو USD 0.01001541 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.47M . يتم تحديث سعر DOLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOLR AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DOLR AI خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 647.47M

أداء سعر DOLR AI (DOLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOLR AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOLR AI (DOLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOLR AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00986326$ 0.00986326 $ 0.00986326 24 ساعة مرتفع $ 0.01031658$ 0.01031658 $ 0.01031658 عالية طوال الوقت $ 0.01501878$ 0.01501878 $ 0.01501878 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -4.53%

معلومات سوق DOLR AI (DOLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: