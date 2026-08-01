سعر Dolos The Bully اليوم

السعر المباشر لمشروع Dolos The Bully (BULLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BULLY.

يحتل Dolos The Bully حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 147,689، مع عرض متداول قدره 960.43M BULLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.260741، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BULLY بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-0.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 202.43.

معلومات سوق Dolos The Bully (BULLY)

القيمة السوقية $ 147.69K$ 147.69K $ 147.69K الحجم (24 ساعة) $ 202.43$ 202.43 $ 202.43 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 147.69K$ 147.69K $ 147.69K إمداد دورة التداول 960.43M 960.43M 960.43M إجمالي العرض 960,431,448.544669 960,431,448.544669 960,431,448.544669

القيمة السوقية الحالية لـ Dolos The Bully هي $ 147.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.43. العرض المتداول لـ BULLY يبلغ 960.43M، مع إجمالي عرض 960431448.544669. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 147.69K.