توكنوميكس DollarSqueeze (DSQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DollarSqueeze (DSQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DollarSqueeze (DSQ) DollarSqueeze, a utility centric project that aims to hit 21M BTC supply. DollarSqueeze lives up to its name by gradually reducing the token supply to 21 million and aiming to surpass the pivotal "one dollar" threshold. Once this milestone is achieved, the project plans to establish an official company in Dubai, allowing it to tap into a crypto-friendly environment and expand its network. We aim to lower the supply from 100 million to 21 million token supply. Currently, we are at a token supply of 81 million and will continue till it reaches 21 Million where we will renounce the contract and set taxes to zero. To support the rate of the burns, we use 75% of the revenue of all our utilities and future utilities to buy tokens and burn that (some might be used for staking). Dollarsqueeze has a unique way of working because the mission is to release utilities which stand out compared to other utilities in the space. DollarSqueeze will host regular lottery events, with all proceeds dedicated to supporting the chart. The lottery prizes will be funded directly from the developer's personal resources. الموقع الرسمي: https://www.dollarsqueeze.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.dollarsqueeze.io/assets/docs/whitepaper.pdf اشتر DSQ الآن!

توكنوميكس DollarSqueeze (DSQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DollarSqueeze (DSQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.129508 $ 0.129508 $ 0.129508 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017429 $ 0.00017429 $ 0.00017429 معرفة المزيد عن سعر DollarSqueeze (DSQ)

توكنوميكس DollarSqueeze (DSQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DollarSqueeze (DSQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DSQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DSQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DSQ، استكشف السعر المباشر لتوكن DSQ!

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