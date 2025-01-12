سعر DollarSqueeze (DSQ)
سعر DollarSqueeze (DSQ) المباشر لليوم هو USD 0.01298928. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DollarSqueeze الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K
- تغيير سعر DollarSqueeze خلال اليوم هو +2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DollarSqueeze مقابل USD هو $ +0.00027106 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DollarSqueeze مقابل USD هو $ +0.0177801810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DollarSqueeze مقابل USD هو $ +0.0081755307 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DollarSqueeze مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027106
|+2.13%
|30 يوم
|$ +0.0177801810
|+136.88%
|60 يوم
|$ +0.0081755307
|+62.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DollarSqueeze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.13%
-2.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DollarSqueeze, a utility centric project that aims to hit 21M BTC supply. DollarSqueeze lives up to its name by gradually reducing the token supply to 21 million and aiming to surpass the pivotal "one dollar" threshold. Once this milestone is achieved, the project plans to establish an official company in Dubai, allowing it to tap into a crypto-friendly environment and expand its network. We aim to lower the supply from 100 million to 21 million token supply. Currently, we are at a token supply of 81 million and will continue till it reaches 21 Million where we will renounce the contract and set taxes to zero. To support the rate of the burns, we use 75% of the revenue of all our utilities and future utilities to buy tokens and burn that (some might be used for staking). Dollarsqueeze has a unique way of working because the mission is to release utilities which stand out compared to other utilities in the space. DollarSqueeze will host regular lottery events, with all proceeds dedicated to supporting the chart. The lottery prizes will be funded directly from the developer's personal resources.
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