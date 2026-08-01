سعر Doland Tremp اليوم

السعر المباشر لمشروع Doland Tremp (TREMP) اليوم هو $ 0.0030724، مع تغير بنسبة 2.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TREMP الحالي إلى USD هو $ 0.0030724 لكل TREMP.

يحتل Doland Tremp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 307,089، مع عرض متداول قدره 99.95M TREMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TREMP بين $ 0.00296943 (أدنى) و$ 0.00308405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.51، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00269748.

على المدى القصير، تحرك TREMP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 847.40.

معلومات سوق Doland Tremp (TREMP)

القيمة السوقية $ 307.09K$ 307.09K $ 307.09K الحجم (24 ساعة) $ 847.40$ 847.40 $ 847.40 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 307.09K$ 307.09K $ 307.09K إمداد دورة التداول 99.95M 99.95M 99.95M إجمالي العرض 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778

القيمة السوقية الحالية لـ Doland Tremp هي $ 307.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 847.40. العرض المتداول لـ TREMP يبلغ 99.95M، مع إجمالي عرض 99951773.0193778. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 307.09K.