سعر DOKI (DOKI)
سعر DOKI (DOKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.55K. يتم تحديث سعر DOKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOKI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.89
- تغيير سعر DOKI خلال اليوم هو +4.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 152.01M
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خلال اليوم، كان سعر DOKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOKI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.10%
|30 يوم
|$ 0
|-40.13%
|60 يوم
|$ 0
|-59.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOKI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
+4.10%
-18.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter.
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