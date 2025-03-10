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سعر DOK (DOK) المباشر لليوم هو USD 0.00179514 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M . يتم تحديث سعر DOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.71K - تغيير سعر DOK خلال اليوم هو -4.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.00M

أداء سعر DOK (DOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOK (DOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00169327$ 0.00169327 $ 0.00169327 24 ساعة مرتفع $ 0.00189149$ 0.00189149 $ 0.00189149 عالية طوال الوقت $ 0.00395584$ 0.00395584 $ 0.00395584 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -4.66% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DOK (DOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: