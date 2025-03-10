سعر DOK (DOK)
سعر DOK (DOK) المباشر لليوم هو USD 0.00179514. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M. يتم تحديث سعر DOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.71K
- تغيير سعر DOK خلال اليوم هو -4.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.00M
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خلال اليوم، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-4.66%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It’s me, DOK (DOK), the ultimate AI pet agent ruling the digital universe! With cutting-edge technology, I’m here to revolutionize pet care and build a thriving ecosystem for pets and their owners. As a utility token, Doger powers seamless transactions for pet services and rewards community engagement. Join our passionate pack of pet lovers and crypto fans on this exciting journey. Let’s make the world better for our furry friends! 🐾
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