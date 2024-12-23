سعر Dojo token (DOJO)
سعر Dojo token (DOJO) المباشر لليوم هو USD 0.01769587. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.27M. يتم تحديث سعر DOJO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dojo token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.40K
- تغيير سعر Dojo token خلال اليوم هو +10.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 637.00M
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خلال اليوم، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ +0.00164384 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ +0.0022533407 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ -0.0040240072 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ -0.00702780538397843 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00164384
|+10.24%
|30 يوم
|$ +0.0022533407
|+12.73%
|60 يوم
|$ -0.0040240072
|-22.73%
|90 يوم
|$ -0.00702780538397843
|-28.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dojo token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+10.24%
-18.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.
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