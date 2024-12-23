احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOJO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOJO.

سعر Dojo token (DOJO) المباشر لليوم هو USD 0.01769587 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.27M . يتم تحديث سعر DOJO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dojo token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.40K - تغيير سعر Dojo token خلال اليوم هو +10.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 637.00M

أداء سعر Dojo token (DOJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ +0.00164384 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ +0.0022533407 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ -0.0040240072 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dojo token مقابل USD هو $ -0.00702780538397843 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00164384 +10.24% 30 يوم $ +0.0022533407 +12.73% 60 يوم $ -0.0040240072 -22.73% 90 يوم $ -0.00702780538397843 -28.42%

تحليل سعر Dojo token (DOJO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dojo token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01605204$ 0.01605204 $ 0.01605204 24 ساعة مرتفع $ 0.01917257$ 0.01917257 $ 0.01917257 عالية طوال الوقت $ 5.48$ 5.48 $ 5.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) +10.24% تغير السعر (7 أيام) -18.91%

معلومات سوق Dojo token (DOJO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: