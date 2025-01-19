سعر Doichain (DOI)
سعر Doichain (DOI) المباشر لليوم هو USD 0.03755047. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.16K
- تغيير سعر Doichain خلال اليوم هو -18.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Doichain مقابل USD هو $ -0.0083294826758515 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doichain مقابل USD هو $ -0.0222735118 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doichain مقابل USD هو $ -0.0130111927 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doichain مقابل USD هو $ -0.0330933833047113 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0083294826758515
|-18.15%
|30 يوم
|$ -0.0222735118
|-59.31%
|60 يوم
|$ -0.0130111927
|-34.64%
|90 يوم
|$ -0.0330933833047113
|-46.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-15.57%
-18.15%
-28.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doichain is a blockchain for the documentation of Double opt in for e-mail reception.
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