سعر dogwithSHDZ (SHDZ)
سعر dogwithSHDZ (SHDZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.20K. يتم تحديث سعر SHDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dogwithSHDZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.94K
- تغيير سعر dogwithSHDZ خلال اليوم هو +4.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر dogwithSHDZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dogwithSHDZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dogwithSHDZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dogwithSHDZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dogwithSHDZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+4.97%
-6.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.
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