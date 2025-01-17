سعر dogwifscarf (WIFS)
سعر dogwifscarf (WIFS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WIFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dogwifscarf الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.29
- تغيير سعر dogwifscarf خلال اليوم هو +3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر dogwifscarf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dogwifscarf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dogwifscarf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dogwifscarf مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.47%
|30 يوم
|$ 0
|-14.46%
|60 يوم
|$ 0
|-56.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dogwifscarf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+3.47%
-8.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
literally just a dog wif scarf
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