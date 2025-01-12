سعر DogWifNoHat (NOHAT)
سعر DogWifNoHat (NOHAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.06K. يتم تحديث سعر NOHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogWifNoHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.43K
- تغيير سعر DogWifNoHat خلال اليوم هو +3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.39M
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خلال اليوم، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.29%
|30 يوم
|$ 0
|-26.14%
|60 يوم
|$ 0
|-26.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogWifNoHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+3.29%
-15.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just a Dog Wif No Hat
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