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سعر DogWifNoHat (NOHAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.06K . يتم تحديث سعر NOHAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DogWifNoHat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.43K - تغيير سعر DogWifNoHat خلال اليوم هو +3.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.39M

أداء سعر DogWifNoHat (NOHAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DogWifNoHat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.29% 30 يوم $ 0 -26.14% 60 يوم $ 0 -26.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DogWifNoHat (NOHAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DogWifNoHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02092408$ 0.02092408 $ 0.02092408 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +3.29% تغير السعر (7 أيام) -15.84%

معلومات سوق DogWifNoHat (NOHAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: