سعر DOGwifCROCS (DWC)
سعر DOGwifCROCS (DWC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 234.87K. يتم تحديث سعر DWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOGwifCROCS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.37
- تغيير سعر DOGwifCROCS خلال اليوم هو -2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42T
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خلال اليوم، كان سعر DOGwifCROCS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGwifCROCS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGwifCROCS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGwifCROCS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.33%
|30 يوم
|$ 0
|+21.31%
|60 يوم
|$ 0
|+39.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGwifCROCS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.52%
-2.33%
-33.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOGwifCROCS is a Fair Launched meme coin only on Avalanche
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