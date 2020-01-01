توكنوميكس Dogs of Elon (DOE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dogs of Elon (DOE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dogs of Elon (DOE) The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. الموقع الرسمي: https://dogsofelon.io/ اشتر DOE الآن!

توكنوميكس Dogs of Elon (DOE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dogs of Elon (DOE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.88K $ 52.88K $ 52.88K إجمالي العرض: $ 350.18M $ 350.18M $ 350.18M العرض المتداول: $ 350.18M $ 350.18M $ 350.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 52.88K $ 52.88K $ 52.88K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000151 $ 0.000151 $ 0.000151 معرفة المزيد عن سعر Dogs of Elon (DOE)

توكنوميكس Dogs of Elon (DOE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dogs of Elon (DOE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOE، استكشف السعر المباشر لتوكن DOE!

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