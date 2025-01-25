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سعر Dogs of Elon (DOE) المباشر لليوم هو USD 0.00050432 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.15K . يتم تحديث سعر DOE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dogs of Elon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.95K - تغيير سعر Dogs of Elon خلال اليوم هو -23.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 350.19M

أداء سعر Dogs of Elon (DOE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.000155187086702806 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.0002512281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.0004315665 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.0010715342603252412 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000155187086702806 -23.53% 30 يوم $ -0.0002512281 -49.81% 60 يوم $ -0.0004315665 -85.57% 90 يوم $ -0.0010715342603252412 -67.99%

تحليل سعر Dogs of Elon (DOE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogs of Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00049957$ 0.00049957 $ 0.00049957 24 ساعة مرتفع $ 0.00065951$ 0.00065951 $ 0.00065951 عالية طوال الوقت $ 0.01140862$ 0.01140862 $ 0.01140862 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -23.53% تغير السعر (7 أيام) -37.66%

معلومات سوق Dogs of Elon (DOE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: