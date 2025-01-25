سعر Dogs of Elon (DOE)
سعر Dogs of Elon (DOE) المباشر لليوم هو USD 0.00050432. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.15K. يتم تحديث سعر DOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogs of Elon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.95K
- تغيير سعر Dogs of Elon خلال اليوم هو -23.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 350.19M
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خلال اليوم، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.000155187086702806 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.0002512281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.0004315665 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogs of Elon مقابل USD هو $ -0.0010715342603252412 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000155187086702806
|-23.53%
|30 يوم
|$ -0.0002512281
|-49.81%
|60 يوم
|$ -0.0004315665
|-85.57%
|90 يوم
|$ -0.0010715342603252412
|-67.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogs of Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-23.53%
-37.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.
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