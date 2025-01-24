سعر DogPad Finance (DOGPAD)
سعر DogPad Finance (DOGPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogPad Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.98
- تغيير سعر DogPad Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogPad Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogPad Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogPad Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogPad Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+134.56%
|60 يوم
|$ 0
|+130.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogPad Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly
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