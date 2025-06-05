سعر DOGMOM (DOGMOM)
سعر DOGMOM (DOGMOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.17K. يتم تحديث سعر DOGMOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOGMOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DOGMOM خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 908.96M
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خلال اليوم، كان سعر DOGMOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGMOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGMOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGMOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGMOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.20%
-17.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.
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