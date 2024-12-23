سعر DOGMI (DOGMI)
سعر DOGMI (DOGMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.80M. يتم تحديث سعر DOGMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOGMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.73K
- تغيير سعر DOGMI خلال اليوم هو +4.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.16B
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خلال اليوم، كان سعر DOGMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGMI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.70%
|30 يوم
|$ 0
|+404.44%
|60 يوم
|$ 0
|+484.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+4.70%
+183.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First Dog Meme Coin of the IC. Dogs GMI!
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