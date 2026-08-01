سعر DOGITA اليوم

السعر المباشر لمشروع DOGITA (DOGA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGA.

يحتل DOGITA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,972، مع عرض متداول قدره 100.00B DOGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DOGITA (DOGA)

القيمة السوقية $ 30.97K$ 30.97K $ 30.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.97K$ 30.97K $ 30.97K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DOGITA هي $ 30.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGA يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.97K.