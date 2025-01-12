سعر Dogira (DOGIRA)
سعر Dogira (DOGIRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.09K. يتم تحديث سعر DOGIRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogira الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.60
- تغيير سعر Dogira خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 736.88M
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خلال اليوم، كان سعر Dogira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogira مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-28.24%
|60 يوم
|$ 0
|+11.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.12%
-12.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogira is a cryptocurrency token focused on creating gaming ecosystems, software development kits for integration onto the blockchain and utility based NFTs
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