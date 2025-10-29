معلومات سعر doginhood (DIH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.67% تغير السعر (1يوم) -1.80% تغير السعر (7 أيام) +5.56%

سعر doginhood (DIH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DIH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDIH على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DIH +1.67% على مدار الساعة الماضية، -1.80% على مدار 24 ساعة، و +5.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق doginhood (DIH)

القيمة السوقية $ 5.57K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.57K إمداد دورة التداول 999.48M إجمالي العرض 999,480,121.057036

القيمة السوقية الحالية لـ doginhood هي $ 5.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DIH يبلغ 999.48M، مع إجمالي عرض 999480121.057036. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.57K.