سعر DOGGY COIN اليوم

السعر المباشر لمشروع DOGGY COIN (DOGGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGGY.

يحتل DOGGY COIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,465، مع عرض متداول قدره 420.69T DOGGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGGY بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-1.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DOGGY COIN (DOGGY)

القيمة السوقية $ 41.47K$ 41.47K $ 41.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.47K$ 41.47K $ 41.47K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DOGGY COIN هي $ 41.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGGY يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.47K.