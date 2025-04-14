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سعر Doggo Inu (DOGGO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.63K . يتم تحديث سعر DOGGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doggo Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Doggo Inu خلال اليوم هو -5.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 499.92T

أداء سعر Doggo Inu (DOGGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doggo Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doggo Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doggo Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doggo Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.82% 30 يوم $ 0 -18.37% 60 يوم $ 0 -65.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doggo Inu (DOGGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doggo Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -5.82% تغير السعر (7 أيام) +21.77%

معلومات سوق Doggo Inu (DOGGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: