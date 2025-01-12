سعر Dogether (DOGETHER)
سعر Dogether (DOGETHER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.13K. يتم تحديث سعر DOGETHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.47
- تغيير سعر Dogether خلال اليوم هو +5.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.03B
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خلال اليوم، كان سعر Dogether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.41%
|30 يوم
|$ 0
|-48.53%
|60 يوم
|$ 0
|+133.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+5.41%
-31.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ogether is an open source peer-to-peer digital currency, stronger than Dogecoin
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