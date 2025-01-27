سعر DogePepe (DOPE)
سعر DogePepe (DOPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogePepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.01
- تغيير سعر DogePepe خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogePepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogePepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogePepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogePepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-25.94%
|60 يوم
|$ 0
|-34.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogePepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.28%
-4.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogePepe,The most memeable dog in memecoin existence.
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