سعر Dogeon (DON)
سعر Dogeon (DON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogeon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.73
- تغيير سعر Dogeon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogeon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogeon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogeon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogeon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-29.70%
|60 يوم
|$ 0
|+7.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogeon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogeon is our first Play-to-Earn game, a project that brings joys and income to anyone out there. The project has been nested since early 2021. After lots of brainstorming and idea gathering, we decided to bring Dogeon to life and started the first line of code in March 2021. Dogeon is a Play-to-earn Dog Breeding and Racing NFT game built on Avalanche.
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