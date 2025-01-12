سعر Dogemob (DOGEMOB)
سعر Dogemob (DOGEMOB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGEMOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogemob الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.97
- تغيير سعر Dogemob خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogemob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogemob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogemob مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogemob مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-17.27%
|60 يوم
|$ 0
|-33.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogemob: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-0.23%
-16.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOGEMOB is a unique cryptocurrency with a total supply of 1 billion.
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