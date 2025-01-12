سعر DogeLumens (DXLM)
سعر DogeLumens (DXLM) المباشر لليوم هو USD 0.00029744. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXLM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeLumens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.85K
- تغيير سعر DogeLumens خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogeLumens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeLumens مقابل USD هو $ +0.0001126741 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeLumens مقابل USD هو $ +0.0003465419 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeLumens مقابل USD هو $ +0.00015943773110353498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.0001126741
|+37.88%
|60 يوم
|$ +0.0003465419
|+116.51%
|90 يوم
|$ +0.00015943773110353498
|+115.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeLumens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.01%
+0.02%
+5.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doge Lumens is a utility token built using the Stellar Consensus Protocol (SCP), a faster, cheaper, and completely decentralized network. $DXLM provides a frictionless way to move value across borders, helping bank the unbanked and support peer to peer solutions throughout the metaverse and beyond. Our mission - To empower the crypto community with a simpler, quicker and less expensive alternative to more and store digital value. We put our holders at the center of our ecosystem. $DXLM can be used in real life for transactions as well as in the metaverse. Doge Lumens is a utility solution that helps simplify De-fi, creating a network throughout the metaverse, while still allowing transactions peer to peer at lightning-fast speed. $DXLM is a community focused token with real world utility. The network helps make cross-border transactions faster, cheaper, and more efficient for the masses. We continually listen to our community, innovate on these ideas and create new and exciting ways for Doge Lumens, $DXLM to be the token of choice for today's transfers and tomorrow's digital lives. Doge Lumens trusted approach to Cryptocurrency is to integrate all community assets into a unified blockchain ecosystem making business truly efficient, transparent and reliable. The Doge Lumens team has developed a unique distribution model where active participants of the Doge Lumens community can claim a percent of this distribution wallet every day based on your experience point in the DXLM-FI ecosystem. These tokens have been set aside to be claimed by our community until the wallet has been fully shared. A lot more good surprise for the users and members!
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