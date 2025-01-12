سعر Dogelon Classic (ELONC)
سعر Dogelon Classic (ELONC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELONC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogelon Classic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.13
- تغيير سعر Dogelon Classic خلال اليوم هو -2.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogelon Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogelon Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogelon Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogelon Classic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.83%
|30 يوم
|$ 0
|-29.14%
|60 يوم
|$ 0
|-7.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogelon Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.83%
-6.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogelon Classic (ELONC) is a premier dog-themed meme coin, built on the Ethereum Classic Network. With a focus on community, fun, and rewarding holders, Dogelon Classic brings the attractive features of its namesake, Dogelon Mars, from the Ethereum network to the Ethereum Classic network.
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